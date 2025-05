Rifornivano di droga mezza Sicilia, maxi operazione a Palermo: 22 persone arrestate

di: Redazione - (fonte: Tgr Sicilia - Rainews) - del 2025-05-22

(ph. reportdifesa.it)

Maxi operazione antidroga a Palermo della Polizia di Stato all'alba di stamani. Ventidue le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della procura, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Per diciassette di loro - secondo quanto riporta RaiNews.it - è stata prevista la custodia in carcere, per gli altri cinque gli arresti domiciliari. I provvedimenti scaturiscono da due attività investigative (denominate "Curly" e "Murales"), condotte dalla Sezione Antidroga della Squadra mobile di Palermo e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.

La prima indagine ha consentito di raccogliere elementi sull'esistenza di due organizzazioni criminali attive nell'importazione in Sicilia di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, poi smerciati nel capoluogo e nelle province di Caltanissetta, Trapani, Siracusa e Agrigento.