Capire i bonus casinò online come un esperto

di: Giovanni Palermo - del 2025-05-27

Leggere le condizioni dei bonus come un pro

Tutti i casinò online offrono dei fantastici bonus ai giocatori che si iscrivono e puntano sulle loro piattaforme. Ci sono tantissimi tipi di bonus e se sei curioso di scoprirne alcuni puoi provare Bruce Bet bonus . Dai bonus di benvenuto ai programmi fedeltà con promozioni settimanali, ognuna di queste offerte ti promette grandi ricompense. Dietro questi bonus però ci sono naturalmente delle condizioni da rispettare e delle regole per utilizzarli in modo corretto.

Non sempre queste regole sono evidenti o ben spiegate e se vuoi approfittare davvero delle offerte e ottenere il massimo da ogni promozione devi conoscere bene i bonus e saperli valutare come un vero pro. Non tutti i bonus sono uguali e devi leggere sempre attentamente termini e condizioni, ma ci sono delle caratteristiche comuni e degli elementi frequenti che puoi imparare a conoscere per valutare la qualità delle promozioni in poco tempo.

Il linguaggio dei bonus

Per prima cosa devi conoscere bene i termini utilizzati nelle famose promozioni dei casinò online. Alcune parole vengono dall’inglese e non è sempre facile capire che cosa significano. Conoscendo bene il gergo dei bonus potrai valutarli in maniera corretta. Vediamo dunque alcuni di questi termini utilizzati dalle piattaforme di gioco.

Wagering requirements. Questi sono i cosiddetti requisiti di puntata. Ogni bonus ha un requisito di scommessa che indica il numero di volte che quell’importo deve essere da te scommesso prima di poter essere ritirato. Facciamo un esempio concreto. Hai ottenuto un bonus di 10€ con un requisito di puntata di x30. Dovrai scommettere complessivamente 300€ (10€x30) prima di poter ritirare una eventuale vincita.

Eligible games. I giochi ammessi sono i giochi che possono contribuire al calcolo dei requisiti del bonus. Alcuni giochi per esempio non vengono inclusi e pertanto se punti su quel gioco non potrai ritirare il denaro vinto. In altri casi il bonus è riservato solo ad un gioco specifico. Il caso più comune è quello dei giri gratuiti riservati ad una slot specifica. Ma fai attenzione perché a volte anche i bonus in generale sono rivolti solo ad alcuni giochi. Rischi anche di perdere del tutto il bonus se mentre questo è attivo punti su giochi non ammessi.

Maximum bet. La puntata massima indica l’importo massimo che puoi scommettere utilizzando il bonus. Se per esempio il maximum bet è 5€ non puoi fare una puntata di valore superiore, altrimenti perderai il bonus. Tornando all’esempio dei requisiti quindi non puoi fare una unica puntata da 300€, ma dovrai suddividere l’importo in tante puntate più piccole. In questo caso ad esempio dovrai fare almeno 60 puntate da 5€ (60x5€=300€).

Scadenza. Ogni bonus è accompagnato da una scadenza e quindi deve essere utilizzato entro il tempo limite. Inoltre la scadenza vale anche per il soddisfacimento di tutti i requisiti pertanto devi riuscire a utilizzare il bonus rispettando tutte le condizioni entro il tempo stabilito. Ci sono anche le promozioni a tempo che finiscono rapidamente e quindi ti spingono a giocare il più possibile per raggiungere l’obiettivo entro il tempo limite.

Vincita massima. In alcuni casi c’è anche un tetto massimo alla vincita che puoi ottenere con un bonus. Ciò significa che se sei particolarmente fortunato e con il valore del bonus vinci tanto, devi comunque prestare attenzione al tetto massimo. Anche in questo caso facciamo un esempio concreto per capirci meglio. Hai ottenuto un bonus di 10€ e la vincita massima con questo bonus è 100€. Se sei molto fortunato magari riesci a vincere subito 100€ utilizzando questa promozione. A questo punto non ha senso continuare a giocare perché hai già raggiunto la vincita massima consentita per questa promozione. Se però devi ancora soddisfare dei requisiti di scommessa cerca di raggiungerli senza perdere tutto ciò che hai vinto.

Come valutare le promozioni

Avendo visto quali sono le caratteristiche principali dei bonus offerti dai casinò online possiamo trarre alcune considerazioni importanti. Innanzitutto per quanto riguarda i requisiti di puntata è meglio trovare delle promozioni con requisiti più bassi. Se i requisiti di puntata sono molto alti (ad esempio x50 o più) il bonus non è particolarmente favorevole perché dovrai scommettere tantissime volte prima di poter ritirare una eventuale vincita.

In secondo luogo è fondamentale leggere attentamente quali giochi sono inclusi nella promozione. Se questo elemento non è ben specificato chiedi maggiori informazioni o evita la promozione. Non ha senso usarla se non sai su quali giochi è valida. Informati attentamente sul valore massimo delle puntate per evitare di perdere il bonus e soprattutto fai attenzione alle scadenze. Verifica il periodo di validità e assicurati di soddisfare i requisiti nel tempo richiesto. Puoi anche impostare dei promemoria per aiutarti in questo caso.

A cosa prestare attenzione

In fin dei conti la cosa migliore da fare è quella di informarsi in modo preciso e approfondito. Per ogni promozione leggi attentamente le condizioni e se qualcosa non risulta chiaro puoi anche rivolgerti all’assistenza clienti per chiedere delucidazioni. A volte i termini e le condizioni sono molto lunghe e noiose ma ora sai quali sono i punti fondamentali a cui fare attenzione.

Puoi recarti direttamente nelle sezioni che riguardano i punti di cui abbiamo parlato: requisiti di scommessa, giochi ammessi, puntata e vincita massime, scadenze. In questo modo potrai ottenere il massimo da ogni promozione del casinò e non rischierai di perdere dei bonus per errori che hai commesso. Leggere le condizioni dei bonus come un vero pro è una delle cose più importanti per gli appassionati di giochi casinò online!