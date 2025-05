Castelvetrano, donna ruba auto parcheggiata davanti officina, indaga la Polizia

di: Redazione - del 2025-05-28

Ieri pomeriggio, una donna, dopo aver parcheggiato un'Audi in via Redipuglia a Castelvetrano, si è diretta verso una vettura, Volkswagen Golf, nei pressi di un'autofficina ed un gommista, è entrata dentro ha avviato ed è fuggita. Uno dei meccanici accortosi del furto, ha tentato di bloccare la donna ma non è riuscito nell'intento.

A poche ore dalla denuncia della borseggiatrice, ve ne avevamo parlato attraverso un video con la testimonianza di una commerciante, l'ennesimo furto, dalle immagini di video sorveglianza della zona, la Polizia di Stato che cura le indagini, non si esclude che l'autrice sia la stessa.