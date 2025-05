Sequestro beni di 830 mila euro, denunciati coniugi non castelvetranesi attivi nel settore ricettivo

di: Elio Indelicato - del 2025-05-28

Dal 2016, dopo un accertamento dell’Agenzia delle Entrate avrebbero distratto somme con operazioni fittizie. Denunciata una coppia. Decisivo il lavoro sinergico della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Prestazioni mai eseguite contratti a familiari, bonifici di favore hanno convinto gli inquirenti a denunciare l’attività dei coniugi non di Castelvetrano ed a sequestrare una somma di oltre 800 mila euro.

Adesso la Procura della Repubblica di Marsala - AREA Criminalità Economica secondo una nota diffusa: ”Ha delegato i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani ad eseguire un provvedimento con il quale il G.I.P. di Marsala ha disposto, su richiesta della Procura integralmente accolta, il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro e di immobili per un ammontare complessivo superiore a 830 mila euro, profitto dei reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio, di cui sono allo stato indagati in concorso due coniugi.

In particolare le indagini, originate da una verifica fiscale nei confronti di una società attiva nel settore alberghiero e coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, sono state delegate agli organi di P.G. della Compagnia di Castelvetrano e mediante la puntuale disamina di copiosa documentazione contabile ed extracontabile, l’esecuzione di controlli incrociati, l’analisi di flussi finanziari nonché delle risultanze delle banche dati in uso alla Guardia di finanza.

Sotto la lente d’ingrandimento anche la trasformazione di una iniziale Società di persone ad una Srl, di cui sarebbero spariti poi gli utili. Le somme prelevate con operazioni di banca nei conti correnti sarebbero stati impiegati sempre nelle loro attività, cercando di nascondere al fisco la movimentazione di denaro e la tassazione che ha portato gli inquirenti adesso al sequestro. Adesso spetterà ai legali dei coniugi dipanare quella matassa che attualmente sembrerebbe complicata.