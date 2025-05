Tar dà ragione ai gestori della Discoteca Privilege, Comune e Asp condannati alle spese legali

di: Redazione - del 2025-05-28

Presto tornerà la musica tra le mura della Privilege Discoteque, la nuova discoteca di Castelvetrano. Bloccata alla vigilia dell’inaugurazione di Capodanno 2024 da un provvedimento dell’ASP di Trapani, l’apertura del locale gestito dalla D’Antoni Eventi per una presunta irregolarità urbanistico-sanitaria: secondo l’ente ASP, l’autorizzazione all’attività di pubblico spettacolo sarebbe stata subordinata alla rimozione integrale del tetto in amianto, senza alcuna reale valutazione di rischio e in spregio alla normativa vigente.

Una misura che, secondo la difesa, aveva tutto il sapore dell’arbitrio amministrativo. A guidare la battaglia legale l’Avv. Gaspare Passanante di Campobello di Mazara, che ha portato il caso davanti al Tribunale Amministrativo. Il Tribunale ha infatti annullato il provvedimento del Comune, censurando anche l’atto presupposto dell’ASP e condannando entrambi gli enti al pagamento delle spese legali. Una sonora bocciatura per l’Azienda Sanitaria, ma soprattutto un segnale forte: l’azione pubblica deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e legalità. Non si può colpire l’impresa sulla base di presupposti tecnici erronei e senza supporto normativo.

“È una vittoria che restituisce dignità a chi investe nel territorio e crea opportunità di lavoro per i nostri giovani”, dichiara l’Avv.Gaspare Passanante. “Il Privilege non sarà solo una discoteca: sarà un motore economico e culturale, un luogo capace di attrarre ragazzi da tutta la provincia e anche da oltre, dando ulteriore lustro alla zona commerciale”.

L’inaugurazione, ora finalmente possibile, vedrà la partecipazione di noti artisti del panorama nazionale, portando lustro e attenzione mediatica su Castelvetrano e tutto il territorio belicino. Il Privilege promette di diventare il punto di riferimento della movida, riaccendendo luci, musica ed entusiasmo in una comunità che attendeva da troppo tempo un progetto di questa portata.