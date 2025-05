51enne rimane incagliato sotto il trattore, trasportato in elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia

di: Redazione - del 2025-05-28

(ph. google.com/maps)

Incidente sul trattore cingolato per un 51enne di Santa Ninfa, avvenuto stamattina a Partanna in contrada Bartolotta. L'uomo per cause che sono in corso di accertamento è rimasto incagliato dopo che il mezzo agricolo si è capovolto.

Secondo le prime indiscrezioni, grazie alla telefonata in corso con un amico, che non ha sentito più la voce del 51enne G.L., sono stati avvisati i soccorsi. Lo stesso conoscente quando ha visto l'agricoltore incastrato ha allertato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno trasportato l'agricoltore presso l'Ospedale di Castelvetrano. Dopo un primo intervento subito, i medici hanno disposto, il trasferimento al Trauma Center di Villa Sofia con Elisoccorso.