Giovanni Gentile, l'ex Sindaco Bongiorno: "Nel 1990 si svolse un convegno di tre giorni per iniziativa del Circolo della Gioventù"

di: Redazione - del 2025-05-28

Riceviamo e pubblichiamo la nota da parte dell'Avv. ex Senatore e Sindaco, Giuseppe Bongiorno su articolo di oggi su Giovanni Gentile. "Sui social locali, in particolare in un redazionale di oggi di una nota redazione locale, si dà notizia del convegno su Giovanni Gentile che si terrà a Castelvetrano tra il 29 e il 31 maggio. Nell’articolo tuttavia si dice erroneamente che nell’ultimo cinquantennio a Castelvetrano, dopo una iniziativa del 1975, non ce ne sono state altre.

In realtà, dopo il convegno del 1975 al Teatro Palme promosso dal Movimento Sociale Italiano con l’intervento dell’on. Giorgio Almirante e del filosofo sen. Armando Plebe, nel 1990 si svolse un convegno di tre giorni per iniziativa del Circolo della Gioventù, del Comune e dell’Universita’ di Palermo, sul tema “Attualità di Gentile” con la partecipazione di filosofi italiani e stranieri. Nel 1992 si costituí’ quindi il Centro Internazionale di Cultura Filisofica intitolato al Filosofo, per l’iniziativa del Circolo della Gioventù e dell’Universita’ di Palermo.

Quindi nel 1994, per iniziativa dell’Amministrazione Comunale dell’epoca, nel cinquantenario della morte, fu eretto nella piazza Carlo d’Aragona il monumento in onore di Gentile. Seguirono negli anni novanta, per iniziativa del Comune e del Centro Gentile, diverse iniziative in memoria di Gentile. Oggi, nel 150^ della nascita, si torna a celebrare Giovanni Gentile. Ciò per la esattezza dell’informazione".