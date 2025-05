Grande partecipazione al workshop Rotary di Castelvetrano sull’AI Generativa

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-26

Grande interesse e partecipazione per l’incontro “Intelligenza Artificiale, … questa sconosciuta!”, organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice e svoltosi lunedì 19 maggio presso la sede di via Milazzo 44. Dopo l’introduzione ai lavori a cura del presidente Marco Campagna e del moderatore Ignazio Amato, della Commissione Intelligenza Artificiale del Rotary, si sono susseguiti gli interventi degli esperti esterni, capaci di catturare l’attenzione del pubblico con contenuti pratici, casi d’uso sorprendenti e riflessioni stimolanti.

Il workshop, condotto da Giuseppe Garofalo e Davide Calè della startup TrinAI Srl, ha suscitato curiosità, entusiasmo ma anche un pizzico di timore per le immense potenzialità dell’intelligenza artificiale. Entrambi hanno mostrato con esempi concreti come l’AI Generativa possa essere integrata nelle attività quotidiane di ogni professionista, semplificandone i processi e aumentando l’efficienza. I partecipanti hanno assistito in diretta a dimostrazioni pratiche di strumenti AI, tra cui un assistente virtuale capace di generare una lista della spesa settimanale personalizzata per un’intera famiglia, tenendo conto delle esigenze alimentari specifiche di ciascun membro.

Molto apprezzato anche l’intervento della Dott.ssa Alessia Bono, che ha illustrato il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nella lotta contro il cancro, evidenziando come queste tecnologie possano accelerare la ricerca e migliorare l’efficacia della medicina di precisione.

"In un’era in cui l’IA sta rapidamente trasformando ogni aspetto della nostra vita, dal lavoro alla comunicazione, è fondamentale fornire strumenti di conoscenza e comprensione per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che essa presenta. Il Rotary Club Castelvetrano è da sempre impegnato nella promozione di iniziative che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della nostra comunità. Con quest’incontro intendiamo demistificare l’Intelligenza Artificiale, rendendola accessibile e comprensibile a tutti, dai giovani agli adulti, e stimolare un dibattito costruttivo sul suo impatto presente e futuro" ha scritto il presidente Marco Campagna su Facebook.

L’evento si è concluso con un vivace scambio di domande e riflessioni, confermando il crescente interesse del territorio verso un tema tanto attuale quanto decisivo per il futuro della società e delle imprese.