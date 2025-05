L’ardua scelta tra slot classiche e Megaways

di: Giovanni Borrelli - del 2025-05-26

Il piacere delle slot machine: classiche o Megaways, quali pagano di più?

Le slot machine si sono evolute in modo significativo nel corso degli anni, offrendo ai giocatori un’ampia varietà di esperienze di gioco. Tra i tipi più popolari nelle diverse piattaforme di casinò online ci sono le slot classiche e le cosiddette slot Megaways, ciascuna con caratteristiche, strutture di pagamento e meccaniche di gioco ben distinte.

Oggi mettiamo a confronto le due tipologie, esaminando non solo qual è quella che paga di più, ma anche studiandone le differenze principali, le probabilità e la popolarità tra i giocatori italiani.

Slot classiche, tra semplicità e gioco tradizionale

Le slot classiche, note anche come “fruit machine” o slot a 3 rulli, sono la forma originale di queste macchinette mangiasoldi. Si ispirano alle slot meccaniche presenti nei casinò tradizionali e nelle sale da gioco, e sono note per la loro semplicità.

Ecco le caratteristiche principali delle slot classiche:

Configurazione a 3 rulli, o a volte 5 nelle varianti più moderne;

Linee di pagamento limitate, di solito da 1 a 10 al massimo;

Simboli semplici, solitamente frutti, bar, 7, campane;

Poche funzioni bonus, a volte dei wild o un round di giri gratuiti di base.

Inoltre, oltre alla bassa volatilità, ovvero capaci di offrire vincite più frequenti ma di minore entità, hanno un ritorno al giocatore (RTP) che in genere oscilla tra il 94% e il 97%, comunque abbastanza alto.

I pagamenti massimi, però, sono solitamente inferiori a quella delle slot Megaway, spesso limitati tra le 1.000 e le 5.000 volte la puntata.

Le slot machine Megaways, tra rulli dinamici e vincite massicce

Le slot Megaways, sviluppate in primis da Big Time Gaming (BTG), hanno rivoluzionato le slot online con il loro sistema di rulli dinamici. A differenza delle slot classiche, infatti, i giochi Megaways offrono migliaia di modi per vincere grazie ai simboli che cambiano a ogni giro.

Anche qui, ecco le caratteristiche principali:

6 rulli con righe variabili, da 2 a 7 simboli per rullo;

Fino a 117.649 modi di vincere, che cambiano a ogni giro;

Rulli a cascata, dove i simboli vincenti scompaiono e ne arrivano di nuovi;

Funzioni bonus avanzate, tra cui giri gratuiti con moltiplicatori, moltiplicatori di vincita illimitati e simboli bonus speciali.

Con le slot Megaways abbiamo a che fare con un’alta volatilità, il che significa che le vincite saranno cospicue, ma meno frequenti. A ciò si aggiunge un ritorno al giocatore che oscilla tra il 95% e il 97%, alcuni possono essere più bassi o più alti a seconda del casinò online o della decisione del fornitore di software. Le winita slot , fornite dai migliori sviluppatori di software di giochi da casinò online, rientrano proprio in questa media.

Per quel che riguarda i pagamenti, possono raggiungere da 50.000 a 100.000 volte la puntata, come dimostra la slot Bonanza Megaways.

La sfida: slot classiche o Megaways?

La risposta dipende tutto dallo stile di gioco che preferite e dalle potenziali vincite che vi aspettate da un gioco di casinò online.

Riassumendo brevemente, possiamo affermare che il potenziale di vincita è nettamente più basso nelle slot classiche, che tuttavia pagano molto più di frequente anche se con cifre meno elevate. Le slot classiche sono perciò ideali per i giocatori occasionali, con un budget ridotto e per chi ha piacere a giocare a queste macchinette un po’ nostalgiche. Le slot Megaways, invece, sono più adatte ai giocatori ad alto rischio e che hanno un budget da sfruttare per poter incassare grosse vincite.

Sullo stile di gioco, invece, le meccaniche sono basiche nelle slot machine classiche, meno numerose che nelle Megaways. Queste ultime offrono funzioni più dinamiche, complesse, ricche di giri gratuiti, moltiplicatori, sistemi di rulli a cascata e non solo.

Insomma, se preferite vincite più piccole e frequenti, le slot classiche sono le migliori; altrimenti se desiderate jackpot che vi possano cambiare la vita, le Megaway offrono vincite molto più alte.

Probabilità e possibilità di vincita

Fermo restando che si tratta di giochi basati su un sistema RNG, ovvero di numeri casuali, dove non esistono certezze di vincita, generalizzando possiamo dire che le slot classiche hanno una frequenza di vincita più alta e sono migliori per un tempo di gioco prolungato. Le Megaways hanno una frequenza di vincita più bassa e, a lungo andare, possono prosciugare rapidamente il budget di un giocatore. Nonostante gli RTP simili, le slot Megaways sono più rischiose a causa dell’elevata volatilità.

Popolarità tra i giocatori italiani

I giocatori italiani apprezzano sia le slot classiche che quelle Megaways, ma le preferenze variano.

Perché le slot classiche sono popolari in Italia:

fascino nostalgico: sono macchine da gioco tradizionali, che ricordano le uscite di intrattenimento terrestri;

semplicità di gioco, quindi facili anche per i principianti;

rischio minore, preferite dai giocatori occasionali.

Perché le slot Megaways stanno guadagnando terreno:

grande potenziale di vincita, che attira i giocatori di alto livello;

caratteristiche eccitanti come i rulli a cascata o i moltiplicatori;

temi accattivanti con licenza.

Tra le slot più giocate in Italia nell’ultimo anno citiamo:

Starburst (Classica) - È ancora una delle preferite per la sua semplicità.

Book of Dead (ibrida) - Un mix di meccaniche classiche e moderne.

Bonanza Megaways - Amata per il suo enorme potenziale di vincita.

Scegli la tua tipologia di slot preferita o, nel dubbio, gioca con entrambe!