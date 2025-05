Capo nazionale dei Vigili del Fuoco in visita a Trapani per l'inaugurazione del polo di addestramento

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-26

Nella giornata di oggi 26 maggio 2025, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino, accompagnati dal Prefetto di Trapani Daniela Lupo, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, ing. Agatino Carrolo e il Comandante ing. Antonino Galfo, hanno inaugurato il Polo regionale del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di addestramento dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) dei Vigili del fuoco presso il Comando VV.F. di Trapani.

Ad accogliere la delegazione ministeriale all’aeroporto di Birgi, oltre al Direttore regionale VVF Sicilia e al Comandante VF di Trapani, tutti i Comandanti e i dirigenti VV.F. della Sicilia; mentre alla sede centrale di c.da Milo, hanno assistito alla cerimonia il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e numerosi Sindaci dei Comuni della provincia di Trapani, oltre alle massime autorità civili e militari della provincia ed una nutrita rappresentanza di vigili del fuoco del Comando di Trapani.

Il massimo vertice del Corpo Nazionale ing. Eros Mannino, nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione della sede logistica del Polo DOS-VF, ha sottolineato che la realizzazione della nuova struttura addestrativa dei DOS rappresenta un’ottima sinergia tra le varie istituzioni, Comando VF – Corpo Forestale regionale – Aeronautica Militare e Prefettura, per l’azione di

contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, con l’auspicio di trasformare il Polo di addestramento in una struttura di Formazione DOS non solo dei VVF ma anche di operatori di altri Enti.

Il Direttore regionale VVF Sicilia Agatino Carrolo, nel complimentarsi per il notevole impegno e gli sforzi profusi dal Comandante VF di Trapano unitamente al suo staff di funzionari e personale DOS-VF, per la realizzazione del POLO addestrativo, ha auspicato che tale Polo venga utilizzato per il mantenimento professionale degli operatori DOS di tutta la Regione nonché ha garantito

l’impegno della Direzione regionale per trasformare la struttura addestrativa in un vero e proprio Polo di Formazione a partire dai Corsi per il personale capisquadra.

Vivo apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dal Prefetto di Trapani nel suo intervento di saluto al capo del Corpo e a tutti gli intervenuti, sottolineando che la realizzazione del polo addestrativo DOS-VF costituisce un ulteriore rafforzamento del dispositivo complessivo interforze messo in campo nella lotta agli incendi boschivi.

Il Comandante Galfo, nel suo saluto al Capo del C.N.VV.F., ing Eros Mannino, ringraziandolo per avere reso possibile questa importante visita istituzionale presso il Comando di Trapani, visita finalizzata anche all’inaugurazione del nuovo Polo DOS-VVF, ha sottolineato che esso consentirà di svolgere l’addestramento e il mantenimento del personale VF in possesso dell’abilitazione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento, impiegato per l’attività di soccorso nella lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La nascita del Polo DOS-VVF a Trapani, ha proseguito Galfo, non ha conosciuto momenti di sosta già a partire dal suo completamento operativo, testandone sin da subito le sue potenzialità organizzando e svolgendo l’attività di mantenimento DOS 2025 rivolta a tutti gli operatori DOS attualmente presenti in ambito Regionale (che sono pari a 41), prevedendo lo svolgimento di

segmenti didattici di tipo teorico, di addestramento al simulatore, e per concludere, lo svolgimento di una esercitazione in campo prevedendo la realizzazione di uno scenario di incendio AIB complesso presso il poligono di lancio ove è intervenuto anche l’elicottero AW 139 in assetto AIB

del reparto volo di Catania ed un Canadair (CL-415) proveniente della base operativa permanente di Lamezia Terme; l’esercitazione è stata anche una importante occasione per testare, sotto il profilo tecnico e della sicurezza, le caratteristiche dell’area destinata a poligono di lancio, riscuotendo da

parte dei piloti dei mezzi aerei intervenuti, a completamento dell’esercitazione una positiva valutazione.

Rivolgendosi al Capo del Corpo Nazionale, il Comandante Galfo ha evidenziato che il Polo DOSVVF regionale di Trapani oggi è una realtà formativa che ha riscosso, in occasione del recente mantenimento, anche una corale valutazione positiva da parte degli operatori DOS, dai formatori DOS e dai piloti degli aeromobili impiegati per le attività operative svolte presso il poligono di

lancio individuato presso l’aera dell’ex aeroporto di Milo, e presenta quindi tutte le caratteristiche necessarie ed utili anche per lo svolgimento di eventuali corsi finalizzati alla formazione di nuovi operatori DOS.

E’ seguita una breve ma significativa cerimonia di benedizione del nuovo Polo DOS-VF da parte del Vicario del Vescovo di Trapani e dal tradizionale taglio del nastro tricolore Infine, il Comandante Galfo nel suo saluto in sede Centrale ai vertici del Corpo nazionale ha ringraziato tutto il personale che ha partecipato alla visita del Capo del Corpo Eros Mannino, dimostrando alto senso del dovere e lo spirito di Corpo. Al termine il Comandante Galfo ha fatto omaggio all’ing. Eros Mannino del Crest del Comando.