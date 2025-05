Rete fognaria Triscina, a giorni una seduta del Consiglio Comunale aperta

di: Redazione - del 2025-05-29

A giorni è prevista una seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano aperta in cui si discuterà sui lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria a Triscina. Interverrà anche il RUP, Responsabile Unico di Progetto (RUP), figura chiave nella gestione degli appalti pubblici in Italia. Nei giorni scorsi ai nostri microfoni il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, aveva ribadito che anche il comune segue attentamente i lavori:

"Noi abbiamo nominato nella figura dell'architetto Barresi un referente tecnico perché evidentemente operando sul nostro territorio è la necessità di un continuo colloquio per la migliore realizzazione di queste opere per superare problematiche che sul territorio si possono verificare e soprattutto perché il Comune ha ritenuto di dovere monitorare intervenire lì dove era opportuno intervenire".