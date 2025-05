Olimpiadi della Gentilezza, concluso il progetto del Club per l’Unesco Castelvetrano Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-31

Si è concluso Mercoledì 28 maggio il progetto, ideato dal Club per l’Unesco Castelvetrano Selinunte, “Le Olimpiadi della Gentilezza". Il format, presentato lo scorso 13 novembre in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, ha visto la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” e la partnership della Pro Loco Selinunte.

Per l’occasione, nella mattinata, i ragazzi della scuola elementare del plesso “Ruggero Settimo” hanno invaso il Sistema delle Piazze con giochi e allegria a tema “gentilezza” coinvolgendo docenti e famiglie. E’ stato inaugurato anche il murales realizzato dall’artista Silvia Puccini in Piazza della Repubblica, un angolo nel pieno centro di Castelvetrano in cui il murales arricchisce il processo di riqualificazione dell’area.

“Diamoci una mano” è il titolo di quest’opera muraria comunitaria e associativa.La colomba della pace potrà arrivare col suo ramoscello di ulivo solo se ci diamo tutti una mano a costruire un mondo più giusto e "gentile". I gesti gentili che compongono il murales sono opera della creatività e talento degli studenti delle classi prime dell’istituto Di Matteo, guidati dalle proprie insegnanti, dopo l’ incontro con l’Artista e coordinatrice del progetto Silvia Puccini.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del Coro Doremì e dell’orchestra della Scuola diretta dal prof. Saro Guzzo. La mattinata si è conclusa con la proiezione di alcune video interviste realizzate dagli alunni del plesso Gennaro Pardo sul tema della Gentilezza presso il Cine Teatro Marconi, gentilmente messo a disposizione dal titolare Salvatore Vaccarino. Si ringrazia la Città di Castelvetrano e tutti coloro hanno contribuito alla fattiva realizzazione del progetto.