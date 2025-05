Il luogotenente in congedo Gaspare Accardi eletto nuovo presidente ANCR di Campobello di Mazara

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-29

Giorno 16 maggio 2025 a Campobello si è tenuto il Congresso di Sezione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Campobello di Mazara (TP). Alla fine del suddetto Congresso risulta eletto il seguente Direttivo:

Presidente: Primo Luogotenente in congedo A.M. Barbera Calogero;

Vice Presidente: Primo Luogotenente i n congedo A.M. Leone Calogero,

Segretario: Luogotenente A.M. Lombardo Antonino;

Sindaco Controllore: Luogotenente in congedo E.I. Accardi Gaspare.

Il Presidente uscente Luogotenente in congedo E.I. Accardi Gaspare nel suo discorso ha evidenziato il lavoro svolto in dieci anni di Presidenza ringraziando il Consiglio Direttivo e tutti soci dell'Associazione, augurando al nuovo Presidente Primo Luogotenente in congedo A.M. Barbera Calogero di raggiungere il massimo degli obbiettivi che l'Associazione si pone per il futuro.

Il Presidente eletto Primo Luogotenente in congedo A.M. Barbera Calogero ha ringraziato tutti i soci per la fiducia accordatagli mettendosi subito al lavoro con diuturno impegno al fine di portare avanti i valori cui si propone l'Associazione onorare i caduti al fine di essere di esempio alle giovani generazioni affinchè custodiscano la memoria storica e sappiano essere portatori di pace e libertà.