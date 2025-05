di: Redazione - del 2025-05-29

Agricoltore salemitano muore carbonizzato nel suo appezzamento di terreno. Giuseppe Marchese, 69enne in pensione, si era recato in contrada torretta nel terreno di sua proprietà come era solito fare. Nel dare fuoco alle sterpaglie, per motivi da chiarire (non è chiaro se è stato vittima di un malore) è rimasto intrappolato nelle fiamme ed è morto carbonizzato.