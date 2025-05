Ladra seriale a Palermo in "trasferta" a Castelvetrano. Ecco chi sarebbe la donna del furto dell'auto

di: Redazione - del 2025-05-30

Ha destato molto scalpore la vicenda della donna che in pieno giorno ha rubato un'autovettura a Castelvetrano in via Redipuglia. Sui social girano ormai le foto della presunta autrice del furto, già nota alle forze dell'ordine specialmente nel capoluogo siciliano.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, con la vettura rubata sarebbe tornata a Palermo, avvistata dalle immagini delle telecamere che la Polizia ha visionato. La Golf si trovava davanti l'autofficina per un controllo. La vettura il giorno prima era stata regalata ad una ragazza dal fratello, assicurata proprio la mattina della spiacevole sorpresa.

L'autrice del furto aveva lasciato l'Audi A3, che è stata controllata dalle forze dell'ordine per comprendere se fosse stata anche oggetto di furto, con una ruota bucata. La Polizia è sulle tracce della donna, che pare essere stata identificata in una tunisina di 30 anni, già nota alla giustizia per furti di cellulari e carte di credito perpetrati a Palermo negli anni scorsi. Secondo alcune indiscrezioni la donna ha sottratto prima l'Audi ad un conoscente di Partanna e poi ha messo a segno il furto della Golf per dileguarsi verso Palermo.

L'immagine in copertina è sfocata per ragioni legate alle indagini in corso.