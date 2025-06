di: Redazione - del 2025-06-02

"Uniti per Triscina", nasce un gruppo WhatsApp per proteggere la spiaggia dal progetto fognario che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere. Da un'idea di Serena Navetta, i residenti e villeggianti di Triscina sono chiamati a partecipare con almeno un rappresentante per ogni strada.

"A Triscina qualcosa si muove. La voce dei cittadini. Preoccupati, arrabbiati, increduli. È nato un gruppo WhatsApp per chi ama davvero questa terra e vuole difenderla da un progetto che rischia di cambiarla per sempre.

Il piano della nuova rete fognaria, con le vasche previste sotto la spiaggia, sta allarmando molti residenti. Non per spirito di protesta sterile, ma per amore. Perché Triscina, con i suoi limiti e le sue bellezze, è casa. È ricordi, estati, infanzie. E oggi va tutelata. Insieme.

Il gruppo WhatsApp nasce proprio per questo: unire le forze, condividere informazioni vere, raccogliere segnalazioni strada per strada, confrontarsi civilmente e, soprattutto, mobilitarsi per chiedere soluzioni alternative. Soluzioni che non cancellino il nostro futuro sotto strati di cemento. Vuoi esserci anche tu? entra nel gruppo WhatsApp. Porta con te vicini, amici, famiglia".