Triscina, la farmacia Rotolo si aggiudica il bando e sarà operativa per l'intera stagione estiva

del 2025-06-05

La Farmacia Rotolo si è aggiudicata per il secondo anno il diritto ad aprire la succursale della Farmacia a Triscina nella via del Mediterraneo per la prossima stagione estiva. Il servizio avrà una durata fino al 30 settembre.

“Siamo aperti già da ieri - ha dichiarato ai nostri microfoni il Dott. Rotolo - e garantiremo un servizio di qualità fondamentale per Triscina che durante le vacanze estive vede aumentare le presenze in maniera esponenziale”.

Per Triscina la presenza di una farmacia rappresenta di certo una offerta importante di assistenza per i residenti ma anche per i turisti che potranno contara sulla professionalità ed esperienza dello staff della farmcia Rotolo che è presente anche a Partanna, Castelvetrano e Menfi.