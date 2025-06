Castelvetrano, incidente in via Seggio. Uomo trasportato in Ospedale

di: Redazione - del 2025-06-04

Un incidente si è verificato intorno alle 18 di oggi in via seggio a Castelvetrano.coinvolti nel sinistro una Ford grigia e un veicolo elettrico condotto da un anziano che ha avuto la peggio nello scontro. L’uomo, ultra novantenne, è stato trasferito in Ospedale per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi del caso necessari ad accertare la dinamica del sinistro.