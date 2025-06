di: Redazione - del 2025-06-03

Una donna ha danneggiato con una spranga diverse autovetture parcheggiate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è successo intorno alle 5 di questa mattina, in via 24 maggio, una donna di Castelvetrano con un passato di tossicodipendenza, sembra sia stata riconosciuta dai residenti come autrice del gesto. Numerosi danni arrecati alle autovetture.