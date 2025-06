Trionfo Castelvetranese al Cross Country di Marsala per il Maneggio Exequo

di: Redazione - del 2025-06-04

La città di Marsala è stata oggi teatro di un brillante stage di cross country, che ha visto la partecipazione di quattro giovani cavalieri castelvetranesi. Vittorio Lisciandra, Vittoria Lombardo, Silvia Alfano e Margherita Cancilleri, atleti del Maneggio Exequo di Castelvetrano, sotto la guida dell'istruttore Antonino Barresi, hanno rappresentato al meglio la loro città, dimostrando talento e determinazione.

I quattro cavalieri si sono distinti nelle rispettive categorie, affrontando con grinta il percorso e ottenendo risultati che riempiono d'orgoglio la comunità di Castelvetrano e il Maneggio Exequo. La loro partecipazione allo stage di cross country di Marsala non è solo un successo sportivo, ma anche un esempio di impegno e passione per l'equitazione. Complimenti a Vittorio, Vittoria, Silvia e Margherita per questa entusiasmante giornata a cavallo.