Comuni della provincia di Trapani, premiati dalla Regione, c'è anche Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-07

I Comuni del trapanese protagonisti delle buone pratiche e pertanto premiati dalla Regione per sostenibilità, inclusione e accoglienza con un provvedimento che assegna quasi due milioni di euro.

La nota di soddisfazione del neo Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci: "Accolgo con grande soddisfazione il provvedimento adottato dalla Regione Siciliana, che assegna quasi due milioni di euro ai Comuni che si sono distinti nel 2024 per l’attuazione di politiche virtuose. Un segnale forte e concreto che premia l’impegno quotidiano delle amministrazioni locali e conferma la validità dei percorsi costruiti con visione e responsabilità.

Sono orgoglioso del fatto che diversi Comuni della nostra provincia rientrino tra i beneficiari di questi contributi. San Vito Lo Capo, che ha ottenuto sia la Bandiera Verde che la Bandiera Lilla, rappresenta un esempio di eccellenza su più fronti: dall’attenzione all’infanzia all’inclusività per le persone con disabilità. Mazara del Vallo, Marsala e Campobello di Mazara si confermano punti di riferimento per l’accoglienza familiare e la qualità dei servizi, mentre Castelvetrano è stata premiata per il suo impegno nella riduzione dell’uso della plastica.

Questi riconoscimenti dimostrano che il territorio trapanese non solo è ricco di bellezze naturali e culturali, ma è anche capace di esprimere un’amministrazione locale attenta, moderna e orientata al bene comune. Come Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, considero questo risultato un motivo di stimolo per rafforzare il nostro ruolo di coordinamento e supporto, affinché sempre più Comuni possano adottare buone pratiche replicabili e contribuire alla crescita sostenibile e turistica dell’intera provincia".