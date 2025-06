Cantieri del Diritto, grande apertura a Selinunte: partecipazione e attenzione su mafie e legalità

di: Redazione - del 2025-06-12

La prima giornata della IX edizione dei Cantieri del Diritto, tenutasi ieri mercoledì 11 giugno a Selinunte, si è aperta nel segno della partecipazione e della qualità del confronto. Per la prima volta il congresso giuridico promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala si è spostato fuori le mura marsalesi, trovando in Selinunte un contesto simbolico e altamente evocativo per riflettere sul tema scelto per quest’anno: “Le mafie tra passato e presente. Evoluzione e attualità del fenomeno mafioso. Il contributo dell’avvocatura al contrasto”.

Una sala gremita, attenta, partecipe ha accolto i lavori delle tavole rotonde serali durante le quali si è sottolineata la trasformazione profonda del fenomeno mafioso e l’urgenza di un diritto capace di riconoscerne le nuove forme, senza cedere alla tentazione dell’indeterminatezza repressiva.

Alla discussione hanno preso parte figure autorevolissime del panorama giudiziario e accademico nazionale. Il confronto ha toccato i nodi più delicati del diritto penale antimafia: dalla tenuta costituzionale dell’art. 416-bis c.p. all’evoluzione territoriale del metodo mafioso, sempre più sofisticato e difficile da riconoscere. Un grande successo di pubblico, di contenuti e di partecipazione attiva: la migliore apertura possibile per un congresso che si conferma punto di riferimento per il dibattito giuridico del territorio.