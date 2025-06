Castelvetrano, il Sindaco Lentini sospende i cantieri edili nelle borgate. Emanata l'ordinanza

di: Redazione - del 2025-06-19

(ph. gonews.it)

Nella odierna giornata il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini, ha firmato l'ordinanza inerente alla sospensione dei lavori dei cantieri edili in corso nelle frazioni di Marinella e Triscina con il relativo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature.

Ecco i tre punti ordinati dal Sindaco nell'ordinanza:

1. Sospensione dei Lavori dei cantieri edili in corso ricadenti nell’area ricade nella Zona

Territoriale Omogenea A3 con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia

natura e delle attrezzature, a partire dal 23.06.2025 e fino al 07.09.2025.

2. Sospensione dei Lavori dei cantieri edili in corso, nelle restati aree, nelle frazioni di

Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da

materiali edili di varia natura e delle attrezzature, a partire dal 30.06.2025 e fino al 07.09.2025, fatta

eccezione per interventi improcrastinabili ed urgenti, salvo deroghe specifiche per opere pubbliche su

motivata istanza del soggetto interessato.

3. L'immediato ripristino delle aree interessate dagli interventi edili al fine di rendere agibili gli spazi pubblici a tutela del decoro cittadino.