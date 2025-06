La piccola Alba, registrata come figlia di madre biologica e madre intenzionale. E' successo a Santa Flavia

di: Redazione - del 2025-06-20

(ph. bagherianews)

Prima trascrizione con doppia maternità dopo la sentenza della Consulta. Il Comune di Santa Flavia è tra i primi comuni in Italia ad applicare concretamente il nuovo orientamento della Corte Costituzionale, contribuendo ad affermare un modello di amministrazione attenta e coraggiosa, che mette al centro le persone e i loro diritti.

Nel comune di Santa Flavia, con la soddisfazione del primo cittadino Giuseppe D'Agostino, è stato redatto il primo atto di nascita con il riconoscimento di entrambe le madri: la piccola Alba è stata registrata come figlia della madre biologica e della madre intenzionale, assumendo così i cognomi di entrambe.

Il Sindaco Giuseppe D’Agostino ha dato immediata esecuzione alla sentenza n. 68 della Corte Costituzionale, emanata il 22 maggio 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente alla madre intenzionale – in una coppia di due donne – di essere riconosciuta legalmente come genitrice del minore nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.