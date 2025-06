Ordinanza movida, pace fatta tra Amministrazione e gestori locali Marinella

di: Elio Indelicato - del 2025-06-23

(ph. Adobe Stock)

Pace fatta fra i gestori dei locali di Marinella di Selinunte, Triscina e l'Amministrazione comunale dopo la prima ordinanza, firmata dal Sindaco di Castelvetrano Lentini che "obbligava" la chiusura dei locali alle ore 1 dal lunedì al giovedì, compreso domenica e festivi, con la deroga delle 2 di notte solo per venerdì e sabato. Tutto questo vigente dal 18 giugno, poi, dopo le proteste di alcuni esercenti, e la nota del PD cittadino, di fatto si è giunti ad un immediato dialogo fra le parti convenendo a quanto stabilito dalla nuova ordinanza. Una decisione, quella di rivedere regole e divieti che lo stesso Sindaco Lentini ha voluto ribadire, "frutto del dialogo fra le parti".



Il gestore del “Voglimi” di Marinella di Selinunte, Manuel Corso, si era fatto promotore delle lamentele dei colleghi presentando personalmente una nota al primo cittadino, anche perché le saracinesche dei locali si sarebbero dovuto abbassare all’una di notte, orario in cui è di moda per i giovani iniziare la movida notturna. La nuova ordinanza prevede una chiusura degli esercizi pubblici alle 2:30 e non più alle ore 1 ma ci saranno delle restrizioni per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche e le emissioni sonore. Si potranno somministrare bevande alcoliche dal lunedì al giovedì, compreso domenica e festivi fino alle ore 1. Fino alle 2 invece il venerdì ed il sabato. Analoga situazione per quanto concerne l'emissione sonora, fino alle ore 1 dal lunedì al giovedì, compreso domenica e festivi, ed alle ore 2 venerdì e sabato, ad eccezione del divieto diurno imposto dalla nuova ordinanza che prevede, stop alla musica dalle ore 14 alle 17 di tutti i giorni.

"Dopo un confronto aperto, rispettoso e segnato da grande senso di responsabilità, si è giunti - dichiara il sindaco Giovanni Lentini - ad una soluzione condivisa con un gruppo di gestori dei pubblici esercizi di Marinella di Selinunte, che avevano manifestato alcune osservazioni sulla prima ordinanza del 17 giugno".

La nota del locale PD aveva come precisa Marco Campagna paventato un calo drastico del fatturato e perdita di posti di lavoro: ”L'accorciamento degli orari di apertura si tradurrà inevitabilmente in una significativa riduzione degli incassi per le attività commerciali, in particolare quelle legate alla vita notturna estiva. Da non sottovalutare la riduzione dell'attrattiva turistica di Selinunte e Triscina: Selinunte non è solo storia e archeologia, ma anche vivacità e offerta serale. Una movida mortificata e limitata negli orari renderà le nostre localita’ meno appetibile per i flussi turistici, specialmente per i giovani e per chi cerca un'esperienza completa e dinamica. Invece di penalizzare tutti ,concludeva la nota del Pd, resta fondamentale intensificare i controlli delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale nelle aree della movida, sanzionando chi effettivamente non rispetta le norme e crea disturbo, garantendo così il rispetto delle regole da parte di tutti”.

Sicuramente un passo avanti di civiltà e rispetto reciproco anche per i residenti della zone dove si trovano i locali che potranno contare su un sonno con meno decibel.