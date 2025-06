Hostess palermitana muore dopo la caduta da un balcone di un residence

di: Redazione - del 2025-06-24

Tragedia in un residence di Vienna, a perdere la vita, per cause che sono al vaglio della polizia austriaca, una giovane assistente di volo palermitana Aurora Maniscalco, 24 anni, impiegata da alcuni anni nella compagnia aerea Lauda Air. Secondo quanto trapela, la tragedia si sarebbe consumata nei giorni scorsi, il ricovero d'urgenza in condizioni molto gravi per le fratture riportate e poi il decesso avvenuto ieri pomeriggio.

Insieme alla giovane, al momento della caduta, il compagno, 27enne palermitano, anche lui assistente di volo, originario di Palermo e residente a Vienna da anni. La polizia austriaca sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica ed ha interrogato il giovane che era presente nell'appartamento del residence al momento della caduta della giovane Aurora.