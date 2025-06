Santa Ninfa, approvata mozione conferimento cittadinanza onoraria ad Angelo Pirrello

di: Mariano Pace - del 2025-06-24

Il consiglio comunale di Santa Ninfa ha approvato all’unanimità, nel corso della sua ultima seduta, la mozione: ”Conferimento della Cittadinanza Onoraria ad Angelo Pirrello”. A presentarla è stato il gruppo di minoranza: ”Progettiamo Santa Ninfa” che sostiene l’azione politico-amministrativa del sindaco Carlo Ferreri. In aula, a dare lettura della mozione (su invito del presidente del consiglio comunale Nicolò Biondo) è stato il consigliere comunale Rosalinda Genco. ”Il conferimento della cittadinanza onoraria ad Angelo Pirrello -si legge nel documento- è un atto simbolico di riconoscenza con cui la città di Santa Ninfa intende celebrare il suo straordinario impegno sociale e la sua dedizione verso la nostra comunità, valorizzandola e dandole prestigio”.

Il sindaco Ferreri ha sottolineato di condividere pienamente la proposta dei consiglieri La Sala, Genco, Terranova e Squadrito. “Ritengo -ha evidenziato- che Angelo Pirrello meriti tale riconoscimento a nome di tutta la comunità santaninfese essendo una persona che si è sempre spesa senza secondi fini e senza alcuno scopo ma in maniera altruistica. Credo pienamente-ha concluso il sindaco Ferreri-che con tale atto si vada a colmare un vuoto che risale al 2018 quando già alcuni consiglieri comunaliavevano avanzato l’iniziativa. Ringrazioquindi l’intero consiglio comunale”.

Mentre il presidente del consiglio comunale Nicolò Biondo ha rimarcato di avere avuto il piacere di conoscere Angelo Pirrello nel 2017 quando lo stesso è venuto in comune per proporre di portare a Santa Ninfa una tappa del Giro di Italia. “Ricordo che in quella occasione è iniziata -ha esclamato il presidente Biondo - una collaborazione istituzionale per la riuscita dell’evento e che quando ci si recava in Assessorato, i funzionari regionali manifestavano la propria incredulità che una tappa del Giro d’italia potesse interessare un piccolo paese quale Santa Ninfa. E voglio ricordare ancora il particolare attaccamento di Angelo Pirrello al territorio e alla Valle del Belice e sottolinea come lo stesso si sia sempre speso per il paese con umiltà e senza protagonismo”. Sulla mozione si sono registrati anche gli interventi dei consiglieri comunali: Marianella Mistretta e Silvana Glorioso.