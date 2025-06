"Un finale da scrivere, primo passo compiuto", riflessioni da cittadino presente al Consiglio Comunale Aperto

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-06-25

(ph. Enzo Napoli)

“Eravamo quattro amici al bar, che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più” [...]. Inizia così il racconto dell’Associazione “Amici di Castelvetrano”. Un gruppo di quattro intrepidi e valorosi castelvetranesi che sono riusciti a ottenere, dopo tanti mesi, il consiglio comunale aperto al pubblico (con tanto di partecipazione attiva) a Castelvetrano. Sotto la maestria di Mariano, l’ingegno di Danilo, il furore di Enzo e la calma di Leonardo, i quattro “anzianotti” sono riusciti a tracciare un percorso lungo e attento.

Il primo punto (dei tanti successivi) è legato alla presenza delle pale eoliche nel nostro territorio. Per coloro che non avessero seguito le dinamiche, è giusto aprire una parentesi al riguardo. La Valle del Belice è il territorio maggiormente colpito dalla presenza di energia rinnovabile. Di questa, Partanna e Castelvetrano detengono il maggior numero di pale e pannelli presenti. Un tempo ci affacciavamo dalla “Montagna” e ci lasciavamo andare alla bellezza del paesaggio. E che dire del “Belvedere” di Delia. Per non parlare di Rampinzeri e del panorama dal Castello Grifeo di Partanna. E poi le rovine di Santa Margherita Belice e Montevago, senza dimenticare i "paesini terremotati" di Poggioreale e Salaparuta.

Uno scempio che dura da anni, fin troppi adesso. E il pensiero malinconico avvolge il nastro dei ricordi. Un tempo lontano (ma non troppo) ricordo/ricordiamo l’attacco di Sgarbi contro l'installazione delle prime pale. Pensieri e parole che oggi risuonano come uno stornello “dimenticato”. Da noi, molti hanno riso alle parole dello storico Vincenzo Napoli che in tempi non sospetti ebbe a dire: “È la fine della storia castelvetranese”. Un monito inascoltato, una riflessione leggera di quel che fu… Oggi hanno vinto. Tra progetti realizzati e tanti da realizzare, riprendiamo il cammino dell’associazione. Ha proseguito nella sua battaglia personale. Dei quattro citati - nei mesi successivi - Codici (associazione) ha dato il suo supporto. E poi, anche le donne hanno fatto la loro parte. Serena, Lucia e tante altre che lavorano in cabina di regia silenziosamente. Il gruppo è forte, ispira e aspira al raggiungimento di tanti successi.

Finalmente la cavalcata ha dato i suoi frutti: il consiglio comunale “aperto al pubblico". Il ricordo delle prime riunioni tra piogge battenti e insolazioni improvvise. I giorni sono diventati mesi e finalmente, in data 19/06/25 realtà. Tra orari insoliti e luoghi poco accoglienti (in termini di posti a sedere), l’Aula Consiliare ha manifestato i “fasti di un fatto storico". Dentro quelle mura sono accaduti eventi insoliti: prese di posizioni, cadute di sindaci, valigette smarrite, dimissioni improvvise e voti “americani”. È lunga la storia di questa città, non possiamo permetterci altre pause. Passano alcuni minuti e dai “paventati” quattro gatti siamo diventati almeno 130. Pochi? Tanti? Ai posteri l’ardua sentenza. Fino a 127 (tra lenti e pigghia) li ho contati. Il mormorio continua, in presenza di primi cittadini e “onorevoli”.

Il Presidente del Consiglio - con maestria - prova a dare spazio a tutti. Un compito arduo, dentro arde il fuoco. Cosa rimarrà di questa giornata? Il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, attacca la Regione Siciliana. Gli hanno distrutto un intero territorio. E ancora “u nna vistu nenti!”. Traspare la consapevolezza di un uomo ferito e mai domo. Intervengono anche i sindaci di Santa Ninfa e Salaparuta. Le loro parole sono testimonianze viventi di un profondo cambiamento del territorio. L’ambiente è deformato, cambiato. E appena gli toccheranno “Iazzotti”, “Sinapa”, “Frassino” e “Castellaccio”, piangeremo la fine dei boschi della vallata.

È l’ingegnere Di Giovanna a offrire spunti di riflessioni e domande a cui desideriamo altrettante risposte. Lui, ambientalista nato, ha lavorato sul campo. Gli studi approfonditi sono segni di una forza interiore che supera l’ostacolo. In Sicilia viene prodotta più energia di quanto dovremmo e continuiamo a produrne altra. E nel mentre, il Napoli sussurra: “Niatri semu fissa! Soccu ci guadagniamo? Offriamo il nostro territorio per regalare l’energia alla Tunisia”. Accordi e disaccordi, business e multinazionali. Le nuove frontiere aprono a scenari impensabili fino a qualche anno fa (diciamo). Quel ricordo legato al gasdotto degli anni Settanta punge i deboli di cuore. Correva l’anno 1981 quando l’allora avvocato Bongiorno spinse l’acceleratore sul mancato coinvolgimento della nostra città per sfruttare il gas. Altri tempi? La storia continua.

Tocca al Sindaco Lentini dare una “sua” lettura personale alla mancata firma del “documento belicino”. Si sofferma sui luoghi dove si può o meno procedere all’installazione. Gli altri sindaci non sono soddisfatti. Un certo brusio prende corpo all’interno dell’aula. Gli interventi di alcuni esponenti politici castelvetranesi danno il giusto peso alla questione. Tra documenti che verranno presentati e “impossibilità” della politica, ritorna una certa calma. Anche l’ingegnere La Rocca e l’avvocato Crimi provano a rimpolpare una platea di cittadini attenti alla cosa “poco pubblica”. Dati e date, numeri e quantità, ormai conviviamo con troppe informazioni “strane”. L’intervento dei deputati regionali è una sfida aperta. Chi apre alle fonti rinnovabili con criterio. Chi la vede con l’occhio dell’imprenditore e chi, oltrepassa la linea sottilissima della “normalità” per spingersi in una controversa vicenda e annosa questione politica. Si fanno le 18 circa di un giovedì qualsiasi.

La storia s’è fatta? Si è aperto un fronte, alimentata una polemica, azzannata (nelle intenzioni) la ferocia degli stranieri in terra sicula. Cosa rimarrà di questa giornata? Domanda posta precedentemente. Forse tanto, forse nulla. Un ultimo intervento da parte di un cittadino castelvetranese che ha posto nei riferimenti storici (con profonda tristezza) un problema gravoso. È tempo di conclusioni. I cittadini applaudono, altri sbottano: “tanto paghiamo sempre noi per tutti”. E poi un ultimo sguardo a Mariano. Commosso, stanco e soddisfatto. Il finale è tutto da scrivere, ma un primo passo è stato compiuto.