Castelvetrano ottenuto finanziamento di 750 mila euro per i centri aggregativi “Infranca” e via Campobello. Lentini: “Investimento per le nuove generazioni”

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-25

Il Comune di Castelvetrano è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 750 mila euro nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, per la rifunzionalizzazione, ristrutturazione e adeguamento di due importanti strutture cittadine: l’edificio “Maria Antonietta Infranca” e il Centro Sociale di via Campobello.

L’intervento è finalizzato alla creazione di spazi per l’aggregazione giovanile, con la dotazione di attrezzature, arredi e materiali destinati a realizzare attività ludico-ricreative, creative, di intrattenimento e sportive rivolte ai minori. I nuovi ambienti saranno progettati per favorire l’inclusione sociale, il benessere educativo e il protagonismo dei più giovani, offrendo loro contesti sicuri e stimolanti in cui crescere.

L’iniziativa rientra tra i 28 interventi selezionati in Sicilia dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di potenziare i servizi sociali ed educativi nei territori, contrastare i divari sociali e promuovere pari opportunità, anche nei contesti più vulnerabili. Il procedimento è stato seguito con attenzione dall’Assessora ai Servizi Sociali Rosalia Ventimiglia, che ha curato tutte le fasi propedeutiche all’ammissione a finanziamento.

Il Sindaco Giovanni Lentini ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta un investimento concreto nei confronti delle nuove generazioni. Riqualificare spazi pubblici e destinarli all’aggregazione e alla creatività dei minori significa costruire un futuro più sano, partecipato e inclusivo per l’intera comunità.”