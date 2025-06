Ai domiciliari con oltre un 1 kg di hashish, arrestato 60enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-21

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arrestato in flagranza di reato un 60enne del luogo che, benché fosse in regime di arresti domiciliari per altri reati, è stato trovato in possesso di oltre 1 Kg. di hashish. Nel corso di un controllo presso l’abitazione dell’uomo per verificare gli obblighi e le limitazioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari, i carabinieri hanno notato un atteggiamento particolarmente nervoso e guardingo del 60enne.

Il loro intuito è stato premiato poiché, all’esito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 1 Kg. di hashish divisa in panetti che l’uomo, all’atto del controllo, aveva cercato inutilmente di disfarsi lanciandola dalla finestra. Per lui si sono ora aperte le porte del carcere di Trapani.