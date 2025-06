Agata Calandro nuova presidente del Lions Club Castelvetrano, subentra a Giacomo Elia

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-22

In un clima di grande partecipazione e spirito lionistico si è svolta, presso il Baglio Borgesati di Salemi, la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Castelvetrano (Distretto 108 YB), che ha sancito la conclusione dell'anno sociale in corso e l’inizio del nuovo anno di servizio Lionistico. Alla guida del club è stata chiamata Agata Calandro, di Campobello di Mazara, stimata professionista sanitaria, che ricopre il ruolo di coordinatrice dei tecnici sanitari di radiologia medica presso l’Unità di Radiologia dell’ospedale di Castelvetrano. La Calandro subentra a Giacomo Elia, che ha guidato il club nell’anno appena concluso, portando avanti iniziative e progetti di servizio a favore della comunità locale.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità lionistiche e istituzionali: Elia Maggio, presidente di circoscrizione; Antonella Pennolino, presidente di zona VI e il presidente di zona V Tommaso Nasello, diversi presidenti dei club Lions, il Paat Governatore Vincenzo Leone, il presidente del Rotary Castelvetrano Antonella Lombardo, rappresentanti della FIDAPA Castelvetrano; il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione, e Don Nicola Patti arciprete di Campobello di Mazara.

Nel suo discorso inaugurale la nuova presidente ha sottolineato i valori che ispireranno il suo mandato:

«In linea con il motto internazionale We serve, il mio impegno sarà volto a rafforzare l’identità del nostro club come punto di riferimento per il servizio alla comunità, per l’amicizia tra soci e per la crescita personale e collettiva. Sarà mia cura ascoltare ogni voce, valorizzare ogni contributo, promuovere iniziative concrete, consolidare il rapporto con i Leo e lavorare in squadra», ha dichiarato Agata Calandro.

La stessa ha poi elencato il suo Direttivo ovvero: Segretario: Dario Salluzzo, Vice Segretario: Vincenzo Pisciotta, Tesoriere: Giuseppe Vaiana, Cerimoniere: Nadia Indovino.

Il Lions Club Castelvetrano si prepara così ad affrontare un nuovo anno ricco di iniziative solidali, culturali e di servizio, nel solco dei principi lionistici che da sempre caratterizzano l’impegno dei suoi soci, in linea con i programmi del Distretto 108 YB e Internazionali.