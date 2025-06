"Amare gli animali", non sono semplicemente da compagnia

di: Serena Navetta - del 2025-06-23

Chi ama gli animali lo sa: non sono semplicemente “da compagnia”, sono parte della famiglia. Cani, gatti, uccellini, coniglietti... sono presenze che ti cambiano la giornata. A volte anche la vita. E te ne accorgi quando inizi a parlare con loro come se capissero ogni cosa. E forse, in parte, è proprio così. Ci seguono ovunque, ci aspettano, ci ascoltano. E lo fanno senza chiedere nulla. Non giudicano, non pretendono. Ci sono, e basta. E proprio per questo finiscono per occupare un posto speciale dentro casa e dentro di noi. E allora sì, li viziamo. E va bene così. Gli diamo cuscini, giochi, biscotti, affetto. Perché se lo meritano. Mi capita spesso di osservare il modo in cui ci guardano. C’è dentro fiducia. Quella piena, ingenua, senza difese. Un cane che ti fissa con quegli occhi rotondi e sinceri, un gatto che si struscia senza una vera ragione, solo perché vuole starti vicino… Non si può restare indifferenti. Chi riesce a farlo, forse ha qualcosa di rotto dentro, qualcosa di inquietante.

Ed è proprio questo che non riesco ad accettare: l’indifferenza. O peggio, la cattiveria. Perché ci vuole poco per capire quando un animale sta male, quando ha bisogno di aiuto. Eppure, ancora oggi, se ne vedono troppi maltrattati, abbandonati, ignorati. Questo no, non è normale. Non è umano. Credo che l’amore per gli animali dica molto anche sul nostro modo di essere persone. Chi rispetta una creatura fragile, che non ha voce, che si affida completamente, ha dentro qualcosa di buono. E quel buono andrebbe coltivato, condiviso, insegnato. Ed è proprio questo che non riesco ad accettare: l’indifferenza. Quel voltarsi dall’altra parte, come se un cane randagio che rovista nei rifiuti o un gatto investito sull’asfalto non fossero affari nostri. Come se non fosse un essere vivente, ma solo un “problema”, una scocciatura. Troppa gente fa finta di non vedere. Si passa accanto a un animale ferito, magro, sofferente… e niente. Si tira dritto. Non una chiamata, non un gesto, non un pensiero.

E poi c’è qualcosa di ancora peggiore: la crudeltà. Chi fa del male a un animale, intenzionalmente, ha perso il senso del limite. Non si tratta solo di inciviltà, ma di un vuoto interiore preoccupante. Perché serve un cuore freddo o forse assente per picchiare un cane, rinchiudere un gatto in un sacco e abbandonarlo, avvelenare un randagio. Sono cose che succedono ogni giorno. Sotto i nostri occhi. Nei nostri quartieri. E troppo spesso passano in silenzio. La cosa più dolorosa è che a volte chi maltratta lo fa per noia, per rabbia, per “sfogo”. E questo dice molto su come stiamo come società. Se un animale, che non fa male a nessuno, diventa il bersaglio della frustrazione umana… allora siamo in pericolo tutti. Perché la violenza, quando entra in casa, non guarda il destinatario. Oggi è un cane. Domani può essere una persona...

Il rispetto per gli animali non è un lusso, non è un “optional” da anime sensibili. È un metro con cui si misura il livello di umanità di una comunità. Non si può restare in silenzio davanti al dolore di chi non può difendersi. Non si può restare neutrali quando la violenza si accanisce su chi è più debole. Chi resta in silenzio, anche senza toccare, partecipa. Per questo ne parlo. Per questo scrivo. Perché credo che anche solo una parola, se detta al momento giusto, possa smuovere coscienze. Possiamo scegliere di essere parte della soluzione. Con gesti piccoli ma concreti. Segnalare, denunciare, aiutare, sensibilizzare.

A volte mi chiedo cosa ci rende davvero umani. Non è la parola, né l’intelligenza. Forse è semplicemente la capacità di prenderci cura di chi non può restituirci nulla. O almeno nulla che si misuri in soldi, in vantaggi, in tornaconti. È lì che si misura la nostra umanità. In quei piccoli atti di rispetto che non cambiano il mondo intero, ma cambiano il mondo di qualcuno. E questo, a volte basta.