Marinella, proseguono i lavori in via Marco Polo, alcuni esercenti: "Potevano avvisarci prima"

di: Redazione - del 2025-06-25

Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale delle vie di Marinella di Selinunte e per quanto riguarda la via Marco Polo, alcuni esercenti si sono lamentati stamani per la chiusura della strada con disagi per lo scarico delle merci e per i dipendenti dei locali.

"Lavori - dicono i commercianti - è giusto che si facciano ma chiediamo che ci venga comunicato soprattuto perchè dobbiamo rimanere chiusi con relativi disagi agli operai ed ai clienti che avevano prenotato al ristorante".