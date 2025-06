Processo Artemisia, battute finali in corso, legali a lavoro per la difesa degli imputati

di: Redazione - del 2025-06-26

L'inchiesta giudiziaria che vede imputati politici, imprenditori, medici e forze dell’ordine avviata con l'operazione dei Carabinieri su ordine della Procura trapanese, denominata Artemisia, il 21 marzo del 2021 è alle battute finali. Dopo la lunga requisitoria della sostituta procuratrice Sara Morri, coadiuvata dalla collega Francesca Urbani, sono state proposte 155 anni di carcere per gli imputati.

Per Giovanni Lo Sciuto sono stati chiesti 14 anni. Nove anni per l’ex re della formazione professionale Paolo Genco, otto anni per Gaspare Magro, sei anni per l’ex sindaco di Castelvetrano Felice Errante, sette anni per Gaspare Angileri, due anni per Maria Luisa Mortillaro, sei anni e sei mesi per Isidoro Calcara, nove anni e sei mesi per l’ex coordinatore Inps Rosario Orlando, sei anni per Tommaso Geraci, due anni e sei mesi ciascuni per Vincenzo Chiofalo, Gaspare Berlino e Luciano Perricone. Otto anni sono stati chiesti per Salvatore Passanante, sette anni e sei mesi per Salvatore Virgilio, sette anni per Vincenzo Giammarinaro, undici anni per Salvatore Giacobbe.

I reati contestati sono quelli della violazione della legge Anselmi (contro la massoneria segreta), corruzione, induzione indebita, concussione, traffico di influenza illecita, truffa, falso, rivelazione segreti di ufficio. Dopo le arringhe dei legali della difesa, toccherà al pm Morri per la replica, a seguire potranno nuovamente intervenire le difese. E poi fra qualche settimana, il tutto passerà al collegio per la sentenza.