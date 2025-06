Maltrattamenti in famiglia, scattano misure per 36enne

di: Redazione - del 2025-06-29

A seguito di una denuncia e nell'ambito dell'attività investigativa svolta dai Carabinieri della stazione di Menfi a carico di un 36enne, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna, cittadina non italiana, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca ha emesso un decreto di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare dell'uomo con l'applicazione del braccialetto elettronico.



La vicenda trae origine dalla denuncia della donna, che ha riferito ai militari numerosi maltrattamenti posti in essere dal compagno che avrebbe sottoposta la donna a continue denigrazioni e aggressione fisiche, con pugni e calci, minacciandola anche di morte. L'uomo maltrattava la compagna, costrigendola ad un regime di vita logorante, con frequenza pressocchè quotidiana, pretendeva la consegna di somme di denaro necessarie per l'acquisto di bevante alcoliche e stupefacenti, proferendo all'indirizzo della donna insulti e minacce di morte quando le sue richieste non venivano ottemperate.



In una escalation di violenza sempre più pericolosa, il 24 giugno l'uomo percuoteva più volte e in momenti diversi della giornata la compagna, cagionando alla stessa lesioni personali, riscontrate e refertate dal Pronto Soccorso di Menfi. Quest'ultimo episodio di violenza avrebbe dato finalmente il coraggio alla vittima di denunciare, raccontando ai Carabinieri gli episodi durante i quali era stata picchiata ed umiliata.



In seguito agli eventi denunciati dalla donna, i Carabinieri della Stazione di Menfi, hanno informato tempestivamente la Procura di Sciacca, all'udienza del 27 giugno il Giudice ha emesso un Decreto di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna, e di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna, con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo che attualmente e sottoposto alle indagini ha nominato come difensore di fiducia l'Avvocato Giuseppe Buscemi (nella foto in copertina).



Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.