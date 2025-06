Auser Castelvetrano, inaugurata la nuova sede nell'ex Dopolavoro ferroviario

di: Redazione - del 2025-06-30

Inaugurata la nuova sede nell'ex Dopolavoro ferroviario dell'Auser Castelvetrano il 27 giugno alla presenza dell'Assessore del Comune di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia, per la CGIL il Segretario della Camera del Lavoro Piero Genco, il Presidente Territoriale di Auser Trapani Franco Coppola e per Auser Sicilia il Direttore Massimo Raso. Don Giacomo Putaggio ha benedetto i rinnovati locali. Presente anche una delegazione di Rete Ferroviaria Italiana che ha concesso in uso gratuito i locali.