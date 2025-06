Crisi Idrica in Sicilia, la Consulta dell'Agricoltura chiede supporto

di: Comunicato Stampa - del 2025-06-26

La Consulta dell'Agricoltura ha inviato a firma della Rappresentante dei 200 agricoltori della Valle del Belice, Enza Viola, una lettera urgente al Presidente della Regione e all'Assessore Agricoltura della Regione Sicilia, richiedendo supporto per l'agricoltura siciliana in relazione alla grave crisi idrica che sta colpendo la regione.

"La siccità prolungata - si legge nella nota - sta avendo un impatto devastante sulle colture e sull'intero settore agricolo, e la Consulta chiede che si faccia pressione per ottenere un supplemento di carburante per le lavorazioni agricole necessarie per il contenimento dell'evapotraspirazione dell'acqua. Inoltre, la Consulta richiede che si rivedano le quote fisse del consorzio per il 2025, in modo che gli agricoltori possano pagare solo il consumo effettivo di acqua o, viceversa, che si preveda una riduzione delle quote fisse.

La crisi idrica sta avendo un impatto significativo sull'economia e sulla capacità di produrre cibo di qualità, e la Consulta spera che l'Assessorato possa fare il possibile per supportare gli agricoltori siciliani in questo momento difficile. La lettera sottolinea - conclude la nota - l'urgenza della situazione e la necessità di un intervento tempestivo per mitigare gli effetti della crisi idrica sull'agricoltura siciliana".