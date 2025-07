Gli alunni dell'infanzia della Borsani ottengono il trasferimento al plesso "Ruggero Settimo - Di Matteo"

di: Redazione - del 2025-07-01

30 giovanissimi alunni della Scuola dell'Infanzia di Castelvetrano "C. Borsani" rischiavano di non poter avere a disposizione per l'anno scolastico 2025-26 delle aule per via delle condizioni igienico-sanitarie non consone.

Dopo l'appello lanciato dai genitori, sostenuti dall'Avv. Francesco Sammartano, si è portata alla luce la questione e grazie all'interesse mostrato dalla Dirigente Scolastica Vania Stallone, gli alunni delle tre classi dell'Infanzia possono iniziare il prossimo anno all'interno delle aule del vicino plesso "Ruggero Settimo - Di Matteo".

Per quanto riguarda le manutenzioni da effettuare al plesso della Scuola Borsani, pare che siano stati destinati circa 75 mila euro per il ripristino delle opere per ridare un ambiente idoneo ed ospitare le giovani classi dell'Infanzia ma sui tempi burocratici al momento non c'è certezza.