La Croce Rossa gestirà il Boschetto che porta alla spiaggia dell'Acropoli, il Direttore Crescente: "Garantiti sicurezza ed accesso al mare"

Il Parco Archeologico di Selinunte sempre attento anche alla disabilità, favorisce la fruizione della spiaggia sotto l’Acropoli grazie ad una convenzione con la locale Croce Rossa. Il direttore Felice Crescente e il presidente della locale Croce Rossa Giuseppe Cardinale hanno sottoscritto un accordo sulla gestione del boschetto, che inizia dai cancelli della via Marco Polo e arriva fino al vicino fiumiciattolo Gorgo Cottone. Una estensione di circa tre ettari di alberi, una vera oasi di verde a disposizione di tutti e quindi anche dei turisti e disabili.

Lo stesso direttore del Parco è particolarmente soddisfatto: ”Una delle cose a cui tenevo

particolarmente era rendere fruibile l’area del boschetto attigua alla borgata, con accesso dalla via Marco Polo. Con la Croce Rossa e con il suo presidente, con il quale collaboriamo da anni, ci siamo posti il problema oltre che all’accesso al mare anche della sicurezza. La sottostante spiaggia, tranne il Lido Zabbara, è priva di strutture in tal senso”.

La convenzione che avrà la durata di tre anni ha previsto il ripristino dei locali di una vecchia struttura da sempre chiamata barraca più volte vandalizzata nel tempo, che si trova all’interno del boschetto e che come afferma il presidente della Croce Rossa Giuseppe Cardinale: ”Sarà un punto di riferimento dell’intera area, dove sarà allocata anche una fontanella. E’ prevista la presenza dei nostri volontari, con lo zaino di primo soccorso e con i defibrillatori. Sarà inoltre collocata sulla spiaggia una passerella ignifuga per accedere al mare e daremo la possibilità ai disabili anche di potere usufruire delle sedie job”.

L’attività dei volontari della Croce Rossa prevede anche una attività ludica aperta a tutti. Sarà reso noto a breve un numero di telefono per organizzare e programmare anche la gestione logistica dell’arrivo del disabile e della sua permanenza anche nell’area boschiva. Il direttore del Parco Felice Crescente ricorda anche il nuovo accesso al mare tra il boschetto e il fiume anche per i disabili, all’interno del Parco, con entrata dalla sbarra, pagando l’ingresso che prevede anche abbonanti a prezzi contenuti. L’apertura anche di questo cancello e la chiusura sarà gestita dalla Croce Rossa in linea con gli orari del Parco.