"Comunità 80" al servizio degli emarginati, in ricordo di un'associazione interessante

“Cosa resterà degli anni Ottanta” cantava Raf. Nel nostro personale nastro dei ricordi, gli anni Ottanta rappresentano tutto e nulla. La città di Castelvetrano viveva il passaggio (con la decade precedente) in grande fermento. Attese, speranze e illusioni furono gli aspetti che caratterizzarono il periodo. L’amministrazione targata Marilù Gambino aveva intrapreso una serie di iniziative per combattere i problemi della città. In un contesto politico di non semplice definizione, si fece avanti un’associazione chiamata “Comunità 80”. Nata con/per l’interesse verso gli emarginati, strada facendo ottenne importanti riconoscimenti.

Il gruppo di cittadini volle esprimere la sua vicinanza verso gli “ultimi”. Nonostante i grossi investimenti, le periferie rimanevano uno dei grandi ostacoli da risolvere. E loro, con piccole-grandi dimostrazioni, ebbero la felice idea di presentare una serie di progetti volti alla riqualificazione di intere aree abbandonate. Nel mese di gennaio del 1980 fu organizzato un incontro con l’amministrazione.

Ecco quali furono le parole dei massimi esponenti del gruppo: “Il gravissimo problema degli emarginati e le azioni da intraprendere per affrontarlo, anche nello spirito della recente riforma sanitaria, deve essere al centro del dibattito istituzionale”. E ancora: “L’incontro deve promuovere un convegno con la partecipazione degli Enti assistenziali, del Rotary e del Lions per verificare il forte disagio e distacco all’interno della comunità castelvetranese”.

“Un distacco - a partire dal Dopoguerra - che è aumentato e oggi, in una condizione diversa

rispetto agli anni Quaranta, dimostra la mole di lavoro da fare”. “Comunità Ottanta” era l’esatta affermazione di una forte convinzione. Quale? L’idea, diventata opera, di una manifestazione attiva su più fronti. Nata per “scacciare” la parola emarginazione, pian pianino seppe combattere e accentrarsi su più fronti. La stessa Comunità si soffermò oltre all’indice di povertà, anche al fenomeno della disoccupazione, della microcriminalità e della tossicodipendenza. Ostacoli insormontabili a prima vista ma, grazie alla partecipazione attiva delle istituzioni, crebbe la possibilità che i problemi potessero essere ridotti. Un impegno che andava condiviso.

Il Sindaco accolse con parere favorevole l’ingresso di questa nuova realtà, anzi seppe trarre gli aspetti positivi per verificare gli errori commessi in passato. Errori, a detta del gruppo, che andavano analizzati e superati. La città non poteva rimanere indietro di almeno un decennio.

In seguito al primo incontro, l’amministrazione cercò di tramutare le parole - fin troppe - in fatti. Fu un primo segnale per migliorare le condizioni di vita di una comunità - la nostra - con evidenti questioni sociali. E all’orizzonte, come affermato precedentemente, anche Castelvetrano dovette combattere con i primi casi di tossicodipendenza. Tanto fu fatto, è stato fatto e tanto dovrà essere portato a termine affinché il territorio possa uscire definitivamente da una crisi infinita.