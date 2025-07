Intervento per emergenza idrica presso l'Ospedale di Castelvetrano. Domani previsto il ripristino della pompa

di: Redazione - del 2025-07-04

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (DRPC) Sicilia – Servizio Emergenza (S.01) comunica un intervento urgente per un'emergenza idrica verificatasi presso l'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Alle ore 07:41 di questa mattina, è stata attivata l'Organizzazione di Volontariato (OdV) 1182, con due unità e un'autobotte del Dipartimento della Protezione civile siciliana, per far fronte alla mancanza di acqua potabile. L'intervento è stato reso necessario per garantire la continuità dei servizi essenziali all'interno della struttura ospedaliera.

A guastasi una pompa del pozzo artesiano dell'Ospedale posizionato davanti al Reparto di Medicina di Base. Da informazioni raccolte dalla nostra redazione domani in mattinata dovrebbero svolgersi le operazioni di manutenzione per il ripristino.