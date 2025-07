Il castelvetranese Ditta promosso assistente arbitrale in Serie D

di: Redazione - del 2025-07-06

Il giovane castelvetranese Luigi Ditta, fin adesso a disposizione del CRA (Comitato Regionale Arbitri) Sicilia, è stato promosso come Assistente Arbitrale in SERIE D a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale. La notizia è stata ufficializzata il 1 Luglio 2025 dopo la conferenza nazionale dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri). La promozione in serie D rappresentata per il castelvetranese il coronamento di un sogno tanto atteso fatto di sacrifici, rinunce e tanta passione. Luigi ha saputo conciliare studio, si è laureato a marzo in Beni Culturali, sport e allenamenti.

La stagione sportiva 2024/25 è stata per lui un banco di prove con innumerevoli successi facendo parte di terne arbitrali di notevole importanza dimostrando autorevolezza, conoscenza del regolamento, mettendo in luce la sua passione per questo ruolo. Auspichiamo al giovane Luigi che la promozione in serie D rappresenti l'inizio di una lunga e promettente carriera.