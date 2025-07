Rotary Club Salemi, passaggio della Campana, l'Avv. Argento subentra all'Avv. Borrelli

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-02

Il 29 giugno si è tenuto il Passaggio della Campana del Rotary Club Salemi, momento simbolico e centrale nella vita rotariana: il gesto che sancisce il passaggio di responsabilità tra presidenti, assicurando continuità, rinnovamento e fedeltà ai valori del Rotary. L'avv. Giuseppe Argento subentra all'avv. Luana Borrelli come Presidente per l’anno 2025-2026, annunciando un programma in piena continuità con i progetti già avviati e perfettamente in linea con il tema internazionale: Unite for Good – Uniti per fare del bene.

Presenti gli assistenti del Governatore, Rino Chiovo, che per la conclusione dell’a.r. 2024/2025 ha consegnato i numerosi attestati di merito per l’anno appena concluso, e Pietro Nastasi, assistente del Governatore per il nuovo anno rotariano, ha illustrato i focus del nuovo anno, sempre all’insegna del motto che ci accomuna. Per il Comune di Salemi, il Sindaco Vito Scalisi ha delegato l’assessore Maria Pia Leone a portare un saluto istituzionale, ribadendo la collaborazione costante tra il Club e l’Amministrazione.

Di seguito il direttivo del Rotary Club Salemi a.r. 2025/2026:

Presidente: Giuseppe Argento, Past-President: Luana Borrelli, Presidente eletto / Consigliere Segretario: Giuseppe Christian Mallo, Consigliere Vice-Presidente: Antonella Vultaggio, Consigliere Vice-Presidente: Giuseppe Caruso, Consigliere Vice-Presidente: Giovanni Ingargiola, Consigliere Tesoriere: Danilo Grassa, Consigliere Co-Tesoriere: Antonino Ciulla, Consigliere Prefetto: Maria Antonella Ienna, Consigliere Co-Prefetto: Maria Pia Leone, Consigliere: Giuseppe Ferro.