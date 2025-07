Parco Archeologico Selinunte, ingresso lato Triscina, le spiegazioni del Direttore Dott. Felice Crescente

di: Redazione - del 2025-07-06

Nei giorni scorsi il nostro Direttore Responsabile, Elio Indelicato, ha incontrato il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente e tra i diversi punti toccati anche il il tanto discusso accesso lato Triscina. Il Direttore ha voluto dare le spiegazioni sulla questione.

"Allora, da quello che so è che la pubblica amministrazione - dichiara il Direttore Crescente - ha preso contatti con delle associazioni no profit per la gestione dell'immobile, ma la gestione dell'immobile non c'entra niente con il parco è solo l'inizio perché il parco inizia subito dopo. Noi abbiamo un un sentiero che arriva fino a sotto l'immobile per potere far entrare diciamo zona Malophòros. Il problema è il costo e vi faccio un piccolo esempio, una famiglia con quattro persone con due bambini, i bambini non pagano, gli adulti sì e l'ingresso è 17 euro a testa e sono appena entrati, prezzi stabiliti dalla commissione regionale di biglietto tant'è che il prezzo è uguale a tutti in Sicilia".

"Una famiglia che arriva là, entra, - continua il Direttore Dott. Felice Crescente - noi possiamo sistemare una biglietteria automatica, per esempio, il biglietto si può fare eh per via telematica, insomma, utilizzando le nuove tecnologie per avere un risparmio, perché per una biglietteria ci vogliono 30 mila euro annui, quando è stata aperta ha incassato 1500 euro quindi capite che non è su sostenibile, ma al di là della sostenibilità noi siamo disponibili anche a mettere un tornello come quelle sei campi di calcio con una biglietteria automatica, il biglietto uno se lo fa con con le app, insomma, però fatto questo e il Comune che fa funzionare quella struttura, la gente arriva parcheggia, entra nel parco e si trova in una delle periferie più lontane del parco, cioè si trova al di sopra, al di là dei Malophòros, deve prendere il trenino necessariamente. Da lì ci sono due possibilità. O fa un sentiero che scende fino a Malophòros, sono circa 600 m di discesa e poi c'è la risalita e non so fino a che punto la gente è disponibile a praticare questa strada. Paradossalmente è più facile prendere un pullman da Triscina che arrivasse e poi entrare direttamente al parco.

"Io mi rendo conto che chi ha casa a Triscina, gli abitanti Triscina vorrebbero avere la possibilità di accedere al parco. Io gliela posso anche dare, non è un problema questo, ma ripeto, il problema poi sarà, come lo è stato già quando si è tentato questa via, il numero di presenze. Perché se noi dobbiamo attrezzare un'area - conclude Crescente - con gli investimenti e poi alla fine avere 1000 ingressi l'anno, capite bene che non ne vale la pena".