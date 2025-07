Siccità, domani sit-in di protesta davanti al consorzio di bonifica

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-07

Martedi 8 luglio 2025, alle ore 7:30, è indetto un sit-in di protesta davanti alla sede del Consorzio di Bonifica AG3, in Contrada Seggio – Castelvetrano.

Gli agricoltori della zona manifesteranno per chiedere risposte chiare e urgenti in merito a:

- Lo stato dei lavori in Contrada Zangara

- Le prospettive di irrigazione per la stagione 2025

- Gli aiuti regionali per la siccità che ha colpito duramente il settore

La partecipazione di tutti è fondamentale per far sentire la voce del mondo agricolo e difendere il diritto al lavoro e alla dignità delle nostre terre. Uniti per l’agricoltura, uniti per il nostro futuro.