Guasto alle condutture idriche, Lentini: "Da stasera la situazione tornerà alla normalità"

di: Redazione - del 2025-07-09

Disagi per i cittadini di Castelvetrano a seguito di problemi alla condotta idrica della città. Secondo quanto pubblicato sulla pagina ufficiale del Sindaco di Castelvetrano: "In merito ai disagi registrati negli ultimi giorni nell’erogazione idrica in alcune zone del territorio comunale di Castelvetrano, si comunica che il problema è stato causato da un guasto alle condutture e ai collettori di tre pozzi.

"I tecnici comunali sono prontamente intervenuti - prosegue la nota - e hanno garantito il ripristino della piena funzionalità del sistema idrico già a partire da questa sera, e comunque non oltre la giornata di domani. Comprendiamo il disagio arrecato ai cittadini e assicuriamo il nostro impegno per il rapido ritorno alla normalità".