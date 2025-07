Spacciava droga a Marinella, Carabinieri arrestano un 27enne

di: Comunicato Stampa - del 2025-07-09

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne di nazionalità straniera sorpreso dai militari intento presumibilmente a cedere dosi di droga ad alcuni acquirenti. I Carabinieri, durante un servizio di pattuglia nella frazione di Marinella di Selinunte in area rurale in prossimità della strada provinciale 56, hanno notato il 27enne avvicinarsi ad alcune auto in transito e scambiare qualcosa.

Bloccato e perquisito l’uomo è risultato in possesso di un bilancino di precisione, della somma contante di 140 euro, alcuni grammi di marijuana e di 25 grammi circa di cocaina e crack, divisi in dosi. Tratto in arresto, ad esito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.