Crisi idrica agricoltura, "Zero produzione e le nostre famiglie di cosa vivranno?" lo sfogo di un agricoltore castelvetranese

di: Redazione - del 2025-07-11

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di sfogo di un agricoltore castelvetranese, Giuseppe Prinzivalli che non ci sta dinanzi alla grave situazione che vive l'agricoltura nel nostro territorio per via della carenza idrica che porterà ad una grossa mancata produzione.

"Tenevo moltissimo a ringraziare pubblicamente la politica tutta, partendo dalla Regione e finendo a quella Comunale e per non parlare delle varie sigle di categoria, per l'impegno instancabile e incessante verso il settore agricolo. Grazie a loro impegno siamo giunti a questo punto, cioè ci stiamo abituando alla siccità e alla povertà, perché io come tutte quelle persone che lavoriamo in agricoltura siamo giunti alla rassegnazione. Quest' anno non potendo aiutare i nostri alberi (uliveti, vigneti, grumeti) con l'irrigazione, non produrremo nessuno reddito e di conseguenza le nostre famiglie dovranno inventarsi qualcosa per poter sopravvivere".