Folgore, nessuna riconferma della scorsa stagione, progetto giovane a costi contenuti

di: Elio Indelicato - del 2025-07-07

Non sarà una Folgore grandi firme quella che si appresta a disputare il prossimo campionato di Eccellenza. Nessuna riconferma dell’organico dello scorsa stagione, di contro una formazione giovane con l’innesto probabile di qualche argentino che ha già calcato i campi dell’Eccellenza. Sarà una Folgore giovane dai costi contenuti, dove è rimasta alla guida la presidente Margherita Barraco che dovrà collaborare con un nuovo gruppo, ancora ufficialmente non presentato ai tifosi.

Intanto il giovane tecnico Carmelo Di Salvo ha iniziato a lavorare con i suoi collaboratori e ha già scelto grazie ad uno stage dei giorni scorsi, 5 atleti del 2006 e 2007, due attaccanti, un difensore, un centrocampista ed un esterno. Lo stesso allenatore è molto fiducioso che la nuova società saprà trovare quegli elementi in grado di arrivare ad una tranquilla salvezza. Di certo, l’arrivo del difensore Alessandro Maltese classe 2005 con esperienza nel Fulgatore in Eccellenza e la scorsa stagione in forza al Noto. A questo si aggiungerà un portiere argentino di cui si dice un gran bene e altri calciatori, già individuati che avrebbero dato la loro disponibilità e i cui nomi saranno resi noti, fanno sapere dalla Società, non appena avranno firmato.

Nell’attesa si sta organizzando la squadra della juniores, che dovrebbe essere guidata dall’allenatore in seconda della Società, ancora anche lui non presentato. Per un campionato difficile come l’Eccellenza non basta solo l’entusiasmo ,ma il peso specifico di qualche giocatore, in fatto di esperienza.