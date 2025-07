Il castelvetranese Michele Romeo pronto ad arbitrare in serie A di Calcio a 5

di: Redazione - del 2025-07-07

Il castelvetranese 32enne Michele Romeo dallo scorso 1 luglio è stato promosso dall’Associazione Italiana Arbitri nella Commissione Nazionale d’Élite in cui fanno parte gli arbitri più bravi d’Italia e si avvicina all’esordio in serie A. Abbiamo incontro Michele che ci ha rilasciato un'intervista nella ci ha raccontato il lungo percorso prima di arrivare alla tanta attesa promozione.

Come nasce questa passione?

"La mia passione per l’arbitraggio nasce un po’ per caso. Mi incuriosiva l’idea di essere un direttore di gara che facesse rispettare le regole ai calciatori".

A quale arbitro ti ispiri?

"Ovviamente negli anni ho avuto la possibilità di poter conoscere i migliori arbitri italiani che hanno fatto la storia anche in ambito internazionale. Quello a cui mi ispiro è Francesco Massini, attuale vicepresidente vicario dell’AIA ma mio ex organo tecnico nazionale. Quando arbitrava riusciva a trasmettere tranquillità ai calciatori e a mantenere un’armonia serena durante le gare".

Cosa fai nella vita?

"Nella vita sono un assistente domiciliare e mi occupo di bambini e ragazzi autistici.

Lavoriamo sulle autonomie personali e sulle attività per lo sviluppo".

Da quanto fai l’arbitro?

"Sono arbitro dal 2009, ho effettuato i primi 4 anni in Sicilia, poi mi sono trasferito a Roma e ho proseguito fino ad oggi riuscendo a diventare un arbitro d’Élite".

A quanti anni hai iniziato?

"Ho iniziato a 17 anni facendo il corso arbitri all’istituto tecnico commerciale G.B. Ferrigno grazie ai docenti Biagio Girlando (presidente della sezione di Marsala) e Salvatore Mangano (osservatore sezionale di Castelvetrano)"

Michele raccontaci di te in generale e della tua vita: "Nasco a Salemi il 30/08/1992 vivendo e crescendo a Castelvetrano. Sono stato un ragazzo che si è potuto permettere di poter fare le esperienze grazie alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina. Dopo aver conseguito il diploma come perito tecnico commerciale, decido di intraprendere il percorso professionale nel sociale, conseguendo l’attestato di Operatore Socio Sanitario. All’età di 20 anni mi trasferisco a Roma per partecipare a diversi master e specializzarmi in Assistenza Sociale per Autismo.

La mia storia arbitrale nasce nel 2009 all’età di 17 anni quando a seguito del corso arbitri che veniva svolto nelle scuole decisi di partecipare non sapendo quanto fosse impegnativo. Nelle aule dell’istituto Tecnico Commerciale G.B. Ferrigno, i docenti Biagio Girlando (presidente della sezione arbitri di Marsala) e Salvatore Mangano (osservatore arbitrale di Castelvetrano) mi effettuarono il corso e iniziai questa nuova avventura.

Inizialmente sembrava un gioco perché appartenere all’associazione mi beneficiava di poter entrare negli stadi in maniera gratuita, mi permetteva di indossare le divise ufficiali e di percepire i rimborsi spese ogni qualvolta venivo designato. Mi dedicai ad arbitrare dapprima il C11 ma successivamente avendo parecchi amici che giocavano a Futsal decisi di scegliere la disciplina del C5. Circa un anno dopo il corso, non ero soddisfatto di quello che facevo e non sentivo la passione appartenermi. Pensai di mollare perché credevo non facesse più al caso mio ma grazie al supporto e al sostegno del mio mentore e collega Antonino Ditta (ex arbitro nazionale e osservatore di Castelvetrano) riuscii a trovare il giusto spirito per poter proseguire questo percorso. Gara dopo gara mi divertii sempre di più. Aspettavo con piacere la nuova designazione e nutrivo la voglia di continuare e crescere.

Dopo un paio d’anni in giro per i campetti della provincia di Trapani, il consiglio direttivo sezionale di Marsala decise di promuovermi a livello regionale. Purtroppo però quegli anni furono molto complessi per via di un brutto infortunio subito al legamento crociato che mi lasciò per circa un anno lontano dal rettangolo di gioco. E per non finire, la decisione di intraprendere l’esperienza lavorativa a Roma fece sì che mi allontanassi dalla mia cara città e dovetti ricominciare quasi da zero.

Dopo circa 5 anni, arbitrando per i palazzetti di tutto il Lazio e raggiungendo diversi traguardi come la finale di serie C Femminile, la finale Under 21 maschile, la semifinale di serie C2 maschile e la semifinale di serie C1 maschile, i miei responsabili regionali decisero di promuovermi in nazionale. Il covid però, rese il mio primo anno difficile. Le aspettative che avevo come girare l’Italia, conoscere nuovi colleghi e competere con realtà diverse dal solito, furono molto limitate.

Il secondo anno invece lo ricorderò come quello della svolta perché dopo diverse gare arbitrate in serie B maschile (la categoria cadetta a livello nazionale) in maniera ottimale e dopo essere stato visionato da vari organi tecnici della mia commissione, a novembre 2022 esordii nella categoria superiore: la serie A2. Quell’anno mi designarono pure per arbitrare la final 8 di serie B dove le migliori squadre italiane disputano la fase finale di coppa Italia. Gli anni successivi furono ricchi di soddisfazioni ma anche di delusioni che mi permisero di lavorare duro per diventare più forte e fare meglio.

Quest’anno è il mio quinto (10 anni in totale) ed è stato quello in cui, esperienza, consapevolezza e un pizzico di fortuna mi hanno permesso di farmi trovare pronto e farmi ottenere ottimi risultati. Aver arbitrato la gara più importante della stagione tra le due squadre che si contendevano la promozione per accedere in serie A (Mantova - Venezia) e dopo qualche mese aver diretto la semifinale playoff della serie A2 Élite (Taranto - Pescara) sono stati la consacrazione di un’annata da ricordare.

Il primo luglio come ogni anno l’Associazione Italiana Arbitri emana il comunicato con le promozioni e le dismissioni di coloro che purtroppo non hanno mantenuto una costante arbitrale positiva. Leggere il mio nome tra quelli che transiteranno nella Commissione Nazionale d’Élite dove fanno parte gli arbitri più bravi d’Italia e pensare che l’esordio in serie A possa essere vicino mi ha reso orgoglioso e mi ha dato una grande emozione pur sapendo che sarà un nuovo inizio e che richiederà un impegno ancora più grande. Costanza, dedizione, caparbietà e umiltà sono i fattori che mi hanno contraddistinto. I risultati arrivano riuscendo a far allineare tante fasi della propria vita.

Quella più importante rimane la famiglia perché se non avessi una moglie che mi permetterebbe tutti i week and di girare l’Italia questo non potrebbe accadere quindi il ringraziamento principale va a lei. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno permesso questo: il presidente della mia sezione di Roma2, Domenico Trombetta che mi è sempre stato accanto, il Commissario della CAN5 Francesco Falvo che ha creduto in me, i miei colleghi tutti con cui ho condiviso le trasferte e la mia famiglia che anche se da lontano mi esortano a proseguire questo cammino. Abbiate la voglia di scoprire questo mondo perché essere arbitri può sembrare difficile e talvolta pericoloso ma è anche grazie a questa passione se oggi sono l’uomo che sono".